O futebolista do FC Porto, Pepê, levantou esta segunda-feira o passaporte italiano, na cidade do Porto, junto do seu empresário, Adriano Spadoto.

Pepê já tinha adquirido a nacionalidade italiana e foi buscar o passaporte esta manhã, no Consulado italiano no Porto, no edifício da Associazione Socio-Culturale Italiana Del Portogallo Dante Alighieri.

Pepê tem ascendência italiana por parte do pai, Radanes Donizete, sendo possível que possa vir a jogar pela seleção transalpina.

Por outro lado, o jogador de 26 anos também tem ascendência do Paraguai, pela sua mãe, Zunilda Aquino.

Este ano, a imprensa brasileira já tinha veiculado a informação de que Pepê fora sondado por Paraguai e Itália, com vista ao ciclo até ao Mundial 2026, mas que aguardaria ainda uma possível oportunidade na seleção do Brasil.