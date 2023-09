Pepe não viajou com a comitiva do FC Porto para Lisboa e, ao que tudo indica, vai mesmo falhar o clássico frente ao Benfica no Estádio da Luz.

O defesa-central de 40 anos estava em dúvida até à hora da partida, segundo Sérgio Conceição disse na antevisão, porém, não terá recuperado do problema físico que o afastou do jogo frente ao Gil Vicente.

Em sentido contrário, o central Zé Pedro, da equipa B, integrou o plantel que chegou ao início da noite de quinta-feira ao hotel no centro da capital onde o FC Porto vai estagiar para o clássico.