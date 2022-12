Os últimos minutos de Pepe no Mundial 2022 foram de enorme frustração. Portugal ficou pelo caminho nos quartos de final e o defesa-central, no esforço final para tentar anular a desvantagem perante Marrocos, fraturou o cubito do braço esquerdo.

Pepe foi avaliado numa unidade hospitalar de Doha e regressou a Portugal com o braço imobilizado, sem apresentar dores consideráveis.

O jogador de 39 anos apresentou-se no Olival na segunda-feira, para ser reavaliado e realizar a primeira sessão de tratamento sob a supervisão do departamento médico do FC Porto.

Tendo em conta a extensão da mazela, o corpo clínico dos dragões aposta num tratamento conservador à fratura no osso do antebraço, excluindo nesta altura a necessidade de uma intervenção cirúrgica.

A evolução de Pepe será acompanhada em permanência, estimando-se um regresso à competição num prazo de três semanas, ou seja, nos primeiros dias de 2022.

O FC Porto defronta o Vizela nesta sexta-feira, para a Taça da Liga, e os quartos de final da prova estão agendados para 22 de dezembro.

A Liga regressa ainda em 2022, com os dragões a receberem o Arouca no dia 28. A 7 de janeiro, já após o prazo estimado para a recuperação de Pepe, o FC Porto visita o Casa Pia.