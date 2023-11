Pepe é a grande novidade no treino do FC Porto desta segunda-feira, ainda no Olival, antes da viagem para Barcelona. O defesa-central pode recuperar a tempo e ser opção para o jogo no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha.

Recorde-se que Sérgio Conceição tem opções limitadas para o eixo defensivo, uma vez que David Carmo vai cumprir castigo e Zé Pedro não está inscrito na Champions. Resta Fábio Cardoso, que deve ter a companhia de Pepe.

Zaidu e Samuel Portugal, outros dois jogadores que estavam remetidos a tratamento, também integram a derradeira sessão de preparação para o jogo da Liga dos Campeões. O guarda-redes brasileiro, porém, não está inscrito na prova.

Na véspera, o plantel portista ainda contava com seis baixas por lesão. Se Pepe, Zaidu e Samuel Portugal já pisaram o relvado, Veron, Wendell e Marcano continuam remetidos a tratamento.

Os dragões treinam esta manhã em Vila Nova de Gaia e partem de tarde para Barcelona.

O Barcelona-FC Porto, jogo da 5.ª jornada do Grupo H da Champions, realiza-se na terça-feira, a partir das 20h00.