Pepê saiu lesionado do dérbi da Cidade Invicta entre FC Porto e Boavista, no Estádio do Bessa, e vai ser operado nesta segunda-feira.

O jogador brasileiro lesionou-se num choque de cabeças com Porozo, ainda na primeira parte, e teve de ser retirado em maca.

O extremo apresenta uma fratura da arcada zigomática com afundamento, tal como aconteceu com Pepe em dezembro de 2020.