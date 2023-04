No sábado passado, Pepe esteve em plano de evidência na vitória do FC Porto sobre o Paços de Ferreira por 2-0 e no dia seguinte o clube azul e branco anunciou a renovação do defesa internacional português por mais uma temporada.

Significa isso que Pepe, de 40 anos, jogará pelo menos até aos 41. E Jorge Mendes, empresário que geriu quase toda a carreira do futebolista do FC Porto, colocou-o no mais alto patamar na posição que ocupa.

«Pepe é o melhor central da história do futebol mundial, um exemplo e uma inspiração», referiu o agente português em declarações ao portal espanhol Relevo.

Nesta temporada, Pepe leva 28 jogos realizados pelo FC Porto, 25 dos quais como titular.