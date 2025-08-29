O FC Porto comunicou que Pepê renovou contrato com os azuis e brancos.

O médio brasileiro passa a ficar ligado aos azuis e brancos até 2028, acrescentando um ano ao vinculo que estava em vigor.

O FC Porto informou ainda que o novo contrato mantém a cláusula de rescisão de 75 milhões de euros.

Pepê chegou ao FC Porto no verão de 2021. Ao todo, já cumpriu 194 jogos oficiais e marcou 27 golos, tendo ajudado os azuis e brancos a conquistarem um campeonato nacional, três taças de Portugal, uma Supertaça e uma Taça da Liga.

Depois de uma temporada aquém do habitual, o jogador de 28 anos assumiu-se como peça preponderante dos dragões neste arranque desta temporada. Antes da receção ao Casa Pia lesionou-se num olho e foi baixa nesse jogo e vai também falhar o clássico com o Sporting neste sábado em Alvalade.

«O Pepê fez um arranque promissor, mas esta é sobretudo a continuidade de um atleta que tem dado muito e quer continuar a dar muito ao FC Porto. Não só os golos e assistências, mas tudo o que representa para o Clube e os títulos que já conquistou. Num ano em que renovámos a equipa, renovamos também com os atletas que mais vitórias e títulos nos têm dado e o Pepê é um deles, com certeza. Queremos prolongar o legado do Pepê na história do FC Porto, achámos que era uma ótima altura para renovar e passar-lhe este gesto de confiança. Tem muito a ver também com a sua atitude e autocritica em relação ao ano passado, assim como a vontade de servir o clube. Não podia estar mais satisfeito com esta renovação e espero que seja a continuação de muitos sucessos para todos», disse André Villas-Boas, citado pelos meios oficiais do FC Porto.

«Foi um atleta que foi sendo educado com os valores do FC Porto, a mística e os seus princípios: a dedicação que é obrigatória em cada jogo, a insatisfação quando as coisas não chegam, a reflexão e a autocrítica e depois o regressar mais forte e mais focado. Foi isso que aconteceu e é essa uma das razões pelas quais queremos recompensá-lo com esta renovação», acrescentou o presidente dos azuis e brancos.