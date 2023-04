O futebolista internacional português Pepe, de 40 anos, renovou contrato com o FC Porto até 2024, informou na tarde deste domingo o emblema azul e branco.

«Pepe e o FC Porto cumpriram o desejo mútuo há muito expressado de renovar até 2024 o contrato que liga o central de 40 anos ao clube», refere o FC Porto, em comunicado.

O central luso-brasileiro era um dos cinco atletas com contrato até final da época ainda com futuro por conhecer quanto à ligação aos azuis e brancos. Além de Pepe, Uribe, Wilson Manafá, Iván Marcano e Fernando Andrade são os nomes que têm contrato com o FC Porto até final de 2022/23.

Pepe cumpre a oitava época no FC Porto, ainda que não de forma consecutiva. Chegou aos dragões em 2004/05 oriundo do Marítimo, para três épocas nos azuis e brancos, antes da mudança para o Real Madrid, emblema espanhol que representou durante dez anos.

A meio da época 2018/19, Pepe regressou ao FC Porto, depois de ter estado uma temporada e meia na Turquia, no Besiktas.

Campeão europeu por Portugal em 2016, Pepe soma 12 títulos pelo FC Porto: quatro Ligas (2005/06, 2006/07, 2019/20 e 2021/22), três Taças de Portugal (2005/06, 2019/20 e 2021/22), três Supertaças (2006, 2020 e 2022), uma Taça da Liga (2022/23) e uma Taça Intercontinental (2004).

Com a extensão do vínculo, Pepe vai jogar pelo FC Porto, pelo menos, até aos 41 anos: completou 40 no passado dia 26 de fevereiro.