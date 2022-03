Na antevisão ao duelo com o Lyon, o brasileiro Pepê falou das dificuldades que sentiu na adaptação ao futebol português.

«Lá [Brasil] já acompanhava e sabia que era bem mais intenso aqui. No começo, foi um pouco difícil pela ansiedade eu tinha de mostrar o meu potencial e trabalho, mas graças ao mister e aos companheiros estou a poder ajudar mais todos os dias», disse o extremo em conferência de imprensa.

«Agora consigo fazer as coisas mais leves, estou tranquilo», acrescentou.

O futebolista brasileiro mostrou-se ainda confortável em jogar em várias posições no terreno.

«No Brasil, num ou outro jogo, fazia de defesa direito, não tanto como aqui, mas estou preparado para dar o melhor. Independentemente de onde jogar, o importante é a equipa. Se jogar na direita ou na esquerda vou dar o melhor para corresponder», vincou.

Quanto ao jogo com a equipa gaulesa, Pepê confessou ter as «melhores expectativas».

«Trabalhámos forte para fazer um grande jogo e esperamos a passagem. Foi feito um grande trabalho e vamos dar o nosso melhor», garantiu.

O FC Porto defronta esta quinta-feira o Lyon, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, a partir das 20h00. No Dragão, os franceses venceram por 1-0, com golo de Lucas Paquetá. Pode acompanhar o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.