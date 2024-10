O FC Porto venceu o Sporting de Braga no domingo (2-1) e contou com presença especial nas bancadas. Pepe assistiu ao jogo no Estádio do Dragão e foi muito aplaudido pelo público.

Quando se aperceberam da presença do antigo defesa-central, os adeptos portistas cantaram o seu nome e fizeram vénias. Pepe levantou-se e agradeceu, mas, já esta segunda-feira, fez questão de assinalar o momento nas redes sociais: «Obrigado por tanto, Dragão.»

Pepe, refira-se, não esteve na tribuna presidencial, nem perto de André Villas-Boas, tendo optado por um lugar nas bancadas, mesmo por baixo desse local onde estava o atual presidente dos dragões.