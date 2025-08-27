Pepê fez na tarde de terça-feira um exame pós-cirúrgico para perceber a evolução da recuperação do traumatismo que sofreu num olho, cujo resultado vai ser conhecido até ao início da noite desta quarta-feira, segundo apurou o Maisfutebol.

O departamento médico do FC Porto aguarda então o resultado em questão para libertar (ou não) o extremo brasileiro para ficar à disposição do italiano Francesco Farioli, de olho no clássico contra o Sporting, sábado, em Alvalade.

Se ainda não houver condições de jogo, o camisola 11 portista muito provavelmente vai ser substituído pelo compatriota William Gomes, que foi titular frente ao Casa Pia e, inclusive, marcou um dos golos da goleada por 4-0.

Além de Pepê, os dragões correm o grande risco de não terem Samu diante dos leões. Com uma rotura muscular de grau um na coxa esquerda, o ponta de lança espanhol, sabe o nosso jornal, até contratou um fisioterapeuta particular para acelerar o processo de recuperação, mas, até agora, segue como dúvida.