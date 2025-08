Depois daquela que considera ter sido a pior temporada ao serviço do FC Porto, Pepê garante que voltou renovado e quer deixar outra imagem na nova época.

O extremo brasileiro reconhece que se isolou do grupo na temporada passada e que isso o prejudicou.

«Eu priorizo muito a pré-época, sei que se fizer uma boa pré-época isso vai ajudar-me muito na época toda. Por conta da seleção [participou na Copa América e chegou mais tarde], tive de adiantar muitos processos e atrapalhou-me um pouco. A cada jogo, as coisas não corriam como queria e isso acabava por entrar na minha cabeça, tirava-me o foco e desconcentrava-me do meu trabalho. A minha cabeça acabou por me atrapalhar, acabava por me fechar, por ficar mais na minha. Vim com a cabeça limpa para fazer uma grande época e ajudar os meus companheiros, que é o que eles merecem», disse Pepê, numa entrevista à Sport Tv, que será transmitida este sábado.

O jogador de 28 anos deixou ainda muitos elogios a Francesco Farioli, que descreve como «bastante exigente nas suas ideias e no trabalho».

«A nossa época foi muito abaixo daquilo que nós somos e que esperávamos. O mister também perdeu o título nas últimas jornadas, por isso, queremos fazer o máximo e ir em busca dos objetivos», frisou.

«Está a ser duro, bem difícil, mas sabemos que vamos colher frutos lá à frente. Temos de demonstrar o que temos trabalhado, as ideias do mister são muito boas e condizem com as características dos jogadores que temos aqui. Cabe-nos fazer o máximo e seguir o que ele pede para termos grandes resultados», completou.

Pepê, que tem sido titular habitual nesta pré-temporada, vai partir para a quinta época de dragão ao peito.