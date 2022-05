Pepê, jogador do FC Porto, em declarações à Sport tv no relvado do Estádio do Dragão:

«[Primeiro título pelo FC Porto] É uma sensação inexplicável, toda a gente sabe que é difícil chegar ao futebol europeu e ser logo campeão. É um momento maravilhoso, só tenho de agradecer aos meus companheiros por tudo.

[Adaptação] No começo foi difícil, mas eu tive todo o suporte dos meus companheiros, staff, equipa técnica, os adeptos também me ajudaram bastante e hoje, graças a Deus, estou a poder desenvolver um bom trabalho e ajudar dentro de campo.

[Ainda há muito Pepê para mostrar?] Sem dúvida, isto é só o começo. Na época que vem, espero poder demonstrar mais ainda a minha qualidade e o meu potencial.»