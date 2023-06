Após duas temporadas no FC Porto, o brasileiro Pepê acredita que vai continuar nos dragões, mas não fecha a porta à eventual cobiça de outros clubes.

«O meu futuro é no FC Porto. Tenho contrato até 2027. Penso em descansar, para depois fazer uma grande temporada. Sabemos que, quando fazes grandes jogos, acabas por despertar esse interesse. Mas o meu foco sempre foi no FC Porto. Procuro melhorar e evoluir. Caso aconteça, vamos avaliar no tempo certo», garantiu o jogador de 26 anos, em entrevista ao Globoesporte.

Pepê, que recentemente adquiriu a nacionalidade italiana, devido à ascendência por parte do pai, sublinhou que quer estrear-se pela seleção principal do Brasil, mas também se mostrou interessado em representar a squadra azzurra.

«Sonho desde criança em vestir camisola da seleção brasileira. Mas não tem como dizer que não, porque a seleção italiana é tetracampeã do mundo. É uma seleção muito visada. Não fecharia essa porta. Seria uma situação a pensar, caso acontecesse», frisou.

O jogador do FC Porto, que chegou a Portugal como extremo, mas foi adaptado por Sérgio Conceição a lateral direito, admitiu que essa não era uma posição com a qual se identificava e destacou o papel do técnico dos dragões no seu desenvolvimento.

«Não tinha muita noção. Mas ele [Sérgio Conceição] orientou-me e ajudou. Era difícil de jogar, ainda mais para mim, que sou ala», afirmou.

«Procuramos atacar mais e ter mais posse de bola, mas isso muda quando não tens a bola. É um pouco diferente, especialmente na transição dos adversários, quando a marcação é diferente, o posicionamento é diferente de ala para lateral», observou.

«Sou extremo ainda, por mais que eu jogue noutras posições, eu sou extremo», rematou.

Na última temporada, Pepê completou 55 jogos pelos azuis e brancos, marcou cinco golos e ainda deu 10 assistências.