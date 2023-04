O lance não passou despercebido a ninguém, muito menos aos adeptos do FC Porto. No jogo com o Paços de Ferreira, Pepe teve um daqueles momentos que fizeram dele um central ímpar. Fizeram não, fazem, porque aos 40 anos, o defesa dos azuis e brancos mostra uma capacidade física invejável.

A prova disso é a jogada com Alexandre Guedes, na segunda parte do jogo na Mata Real e com o resultado em 0-0. Guedes bem tentou fugir, mas foi caçado por um jogador que cada vez mais ganha o estatuto de «lenda» no Dragão.