Pepê foi convocado para a seleção brasileira, pelo selecionador interino Fernando Diniz, o que curiosamente aconteceu poucas horas depois do avançado confessor que não pensava nisso.

Em conferência de imprensa de lançamento do jogo da Champions, frente ao Antuérpia, Pepê foi questionado se esperava ser chamado à seleção do Brasil ou até de Itália, já quem tem as duas nacionalidades.

«Não estou a olhar muito para isso, o meu foco é totalmente no FC Porto. Sei que tenho de dar o melhor melhor e fazer um grande trabalho aqui no clube para isso acontecer. Por isso só penso no jogo de amanhã com o Antuérpia», referiu.

«Na Bélgica fizemos um grande jogo, com uma grande segunda parte, mas cometemos alguns erros na primeira parte, que corrigimos na segunda. Sabemos que amanhã temos de ser agressivos e ir para cima deles.»

Pelo meio Pepê confessou que estava a pensar, sim, em voltar a marcar, ele que na atual temporada ainda não se estreou a fazer golos.

«Eu procuro dar o meu melhor sempre, independementemente do jogo. Procuro sempre melhorar para ajudar os meus companheiros e tenho a certeza que muito em breve vai chegar um golo para ajudar a equipa.»