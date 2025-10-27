Pepê, avançado do FC Porto, em declarações na flash interview do V+ após a vitória [2-1] frente ao Moreirense:

FC Porto não esteve bem na primeira parte

«É um resultado muito positivo da nossa parte. [Moreirense] É uma equipa que não tinha perdido em casa ainda até ao momento, que tem vindo a fazer uma grande época. Sabíamos da dificuldade que ia ser jogar contra eles, mas ressaltar o trabalho de equipa. Não fizemos uma boa primeira parte, mas na segunda parte fomos convictos naquilo que eram os nossos objetivos durante o jogo. O pessoal que entrou do banco também entrou só para somar e graças a Deus conseguimos um belo resultado aqui hoje.»

União do grupo é importante para os objetivos

«Estamos bem unidos e isso é algo muito importante. Acho que é fundamental para aquilo que são nossos objetivos durante a época. Então é manter isso, manter trabalhando, unido e focado que ainda tem muita coisa pela frente. Mas temos de olhar cada jogo como se fosse uma final para nós.»

Resposta depois da derrota para a Liga Europa

«São jogos atípicos, onde não conseguimos sair vitoriosos. Sabemos que não dá para ganhar todos os jogos, mas continuamos focados naquilo que é o trabalho, naquilo que o Mister pede e naquilo que é para trabalhar no dia-a-dia. Viemos aqui conseguir fazer o resultado e conseguir os três pontos.»