Com 40 anos, Pepe vai à procura da quarta Taça de Portugal - e terceira nos últimos quatro anos - já este domingo, no Jamor, diante do Sporting de Braga.

«Temos de desfrutar, porque estar numa final já é um prémio. Já ganhámos algumas este ano e o mais importante é desfrutar, sempre com responsabilidade e sabendo que temos de dar o melhor para proporcionar alegrias aos adeptos. Não gosto de perder, tal como o mister também não gosta, mas tentamos dar o máximo para ganhar mais vezes do que os outros. Sabemos que nem sempre é possível, mas damos sempre o melhor em prol dos objetivos», afirmou o central do FC Porto, citado pelos meios de comunicação do clube.

Pepe deixou ainda elogios ao coletivo «muito forte» do Sp. Braga e acredita que os azuis e brancos terão pela frente «jogo extremamente difícil».

«Exploram muito as transições e temos de estar muito equilibrados. Existem outros fatores de que não poderemos falar tanto, mas, nesta altura, conhecemo-los bem, tal como eles nos conhecem a nós. Acho que a equipa está preparada, os jogadores estão num bom momento de forma e espero que seja um grande dia para todos os portistas», finalizou.

Já o capitão do Sp. Braga, Ricardo Horta, destacou o ambiente que se vive no Jamor.

«Claro que é uma final mítica, todos sabemos a envolvência que tem a final, não só pelo jogo em si, mas também pelas pessoas e pela festa que fazem todo o dia. Vai ser uma final mítica e esperemos que corra bem ao Sp. Braga», anteviu à RTP 3.

O internacional português destacou que o FC Porto «é uma equipa muito forte, muito combativa e competitiva».

«Apesar de não terem sido campeões, disputaram o título até à última jornada e isso mostra bem a capacidade de luta que têm, muito à imagem do seu treinador, o Sérgio. Mas também temos as nossas armas, queremos combater essa competitividade deles ainda com mais competitividade, queremos batê-los. Vai ser um grande jogo», frisou.

A final da Taça de Portugal, entre FC Porto e Sp. Braga, disputa-se este domingo, às 17h15. O jogo vai ter acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.