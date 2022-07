O futebolista do FC Porto, Pepe, sublinhou a necessidade de trabalhar com vista a conquistar mais títulos na nova época desportiva, recusando grandes comparações sobre se o plantel de 2022/23 está mais forte ou não do que o que venceu a I Liga e a Taça de Portugal em 2021/22.

«Cabe-me responder e dar o melhor dentro de campo. Em relação a estar [ndr: o plantel] mais ou menos forte, não cabe a mim. Eu sou jogador, tenho de obedecer ao que o treinador pede dentro de campo. Em relação ao estar mais ou menos forte, ainda não terminei a carreira para opinar sobre isso», afirmou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Tondela.

O central de 39 anos recusou alongar-se sobre o facto de ter sido absolvido de castigo pelas incidências no FC Porto-Sporting e abordou ainda os novos reforços, garantindo uma boa receção para deixar as caras novas confortáveis no elenco azul e branco.

«Em relação ao castigo, tiveram oportunidade de ler o comunicado, é isso, nada mais a dizer. Em relação aos jogadores novos, tanto o David Carmo como o Veron, o Gonçalo, o João Marcelo, o Bernardo e o Vasco, são jogadores que nós tentamos deixar o mais confortáveis possível para poderem desempenhar o seu trabalho e, para quando forem chamados, darem o seu contributo», analisou.

O FC Porto-Tondela tem início às 20h45 de sábado, no Estádio Municipal de Aveiro.