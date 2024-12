Pepe garante que «o FC Porto nunca esteve desunido». O antigo capitão portista e internacional português, que foi galardoado com o prémio carreira, foi um dos grandes destaques da gala Dragões de Ouro, que decorreu na noite de terça-feira no Pavilhão Rosa Mota - Super Bock Arena, e salientou que o compromisso e união são bases para o sucesso do clube.

«O FC Porto nunca esteve desunido, apesar dos maus resultados, a exigência dos adeptos não faz com que esteja desunido. Antes pelo contrário. Dou os parabéns ao presidente André Villas-Boas pela homenagem que fez a Pinto da Costa, um presidente que deixou um legado. É bonito esse reconhecimento, todo vai ser pouco pelo que fez pelo clube e pela região. Villas-Boas tem de dar estabilidade porque tenho a certeza que o FC Porto vai voltar a ser grande e a vencer», salientou Pepe, em declarações ao Porto Canal.

O internacional português de 41 anos, que terminou a carreira no final da última época, destacou também a sua felicidade como portista por receber o terceiro Dragão de Ouro da sua carreira, em reconhecimento aos serviços prestados ao clube.

«Todos os atletas que passam por esta casa sabem do rigor e da responsabilidade de servir o clube. Há sempre lugar no meu museu para este terceiro Dragão de Ouro, fico muito feliz por recebê-lo e por estar aqui nesta festa portista, é um orgulho. Quando aqui cheguei, o presidente Pinto da Costa abriu a cortina do escritório, apontou para o Estádio do Dragão e disse que aquela ia ser minha casa. Estava longe de imaginar que hoje teria este sentimento pelo clube. Hoje, tenho o carinho dos adeptos, que me acolheram no clube a na cidade. Irei devolver esse apoio», afirmou Pepe na gala, acrescentando ainda: «O clube deu-me muito, consegui retribuir com vitórias e assim que se fazem jogadores e equipas fortes. Tive a sorte de assinar pelo FC Porto em 2004, com duas passagens completamente diferentes. Cheguei aos 21 anos e depois voltei e continuei a ganhar. Um título aqui e entrávamos para a história, dizia aos colegas, porque representávamos a região no mundo inteiro e o FC Porto é uma marca e um clube histórico. Espero que possam continuar com este legado.»