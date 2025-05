Pepê aproveitou o término do campeonato para reconhecer, através de uma mensagem nas redes sociais, que protagonizou uma época abaixo do esperado. Além disso, o atacante brasileiro confessou que preparou mal a temporada.

«Fim do campeonato, e fim de época.. uma época difícil, e muito abaixo daquilo que eram as minhas expectativas e do potencial que tenho. Uma má preparação da minha parte na época acabou por me limitar em muitas coisas. Peço desculpas por não ter desempenhado aquilo posso e o que muitos acreditavam e agradeço a quem, independentemente da situação, sempre esteve ao meu lado, mesmo passando por momentos difíceis, sempre estiveram a apoiar-me e acreditaram em mim», começou por escrever o camisola 11 dos dragões.

«Obrigado, Dragões, por todo apoio e incentivo à nossa equipa durante toda esta época difícil. Voltaremos mais fortes!! Vemo-nos no Mundial», acrescentou.

Pepê fez 43 jogos esta temporada: marcou cinco golos e anotou quatro assistências. Em 2025, o brasileiro não marcou nem assistiu.