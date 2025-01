Vítor Bruno deixou Pepê de fora da visita a Barcelos e, após a derrota do FC Porto com o Gil Vicente (3-1), deixou duras críticas ao internacional brasileiro. O técnico dos dragões disse que o extremo falhou a partida porque se «autoexcluiu» e o jogador, nas redes sociais, respondeu.

«Diz o cara que me exclui do treino por fazer golo na mini baliza com força, que me mandou treinar a semana toda sozinho à volta do campo. Sempre fui honesto e sabia que não estava a passar por um momento bom e que precisava de melhorar, mas NUNCA deixei de ser profissional e desrespeitar alguém ou o clube, como alguns dizem», começou por escrever no Instagram.

Pepê também garantiu que não estava a jogar videojogos enquanto o FC Porto jogava em Barcelos, uma informação que circulava nas redes sociais.

«E é sujo da parte de alguns falarem que eu não estava a ver o jogo, sendo que assisti do começo ao fim com a minha família e os meus amigos. Dizem que eu estava a jogar? Da mesma forma que estou no Dragão e essa mesma conta está a jogar, ou também trouxe o meu portátil para cá? É mais fácil julgar do que ir atrás da verdade», rematou.

