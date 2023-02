O médio do FC Porto, Pepê, em declarações na flash interview da SportTV1 após a vitória frente ao Vizela (2-0), em jogo da 19.ª jornada da Liga:

«Sabíamos que ia ser difícil, tivemos de ter calma com a bola, foi o que fizemos. Com a pressão alta conseguimos recuperar a bola e fazer o primeiro golo que nos deu mais tranquilidade.

[Equipa ressentiu-se das ausências no meio-campo?] A nossa equipa tem muita qualidade, sabemos que todos dão conta do recado. Claro que há a questão do ritmo do jogo, mas confiamos em todos os jogadores, como o Vasco [Sousa] ou o Marko [Grujic], e vamos continuar a trabalhar.

[Regresso à titularidade depois de algum tempo a começar no banco] Estamos no FC Porto, é uma grande equipa, temos de dar o nosso melhor. Esse tempo que estive fora continuei a trabalhar para poder aproveitar quando surgisse a oportunidade.

[Jogo com o Sporting na próxima jornada, é obrigatório vencer?] O próximo jogo é sempre uma final, o nosso foco é no Académico de Viseu e depois sim pensaremos no Sporting, que é uma grande equipa.»