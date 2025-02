Pepê fez exames médicos na tarde desta terça-feira e, segundo apurou o Maisfutebol, ficou a saber que vai desfalcar o FC Porto por quatro semanas.

O extremo brasileiro sofreu um lesão muscular na coxa direita ainda na primeira parte do encontro com V. Guimarães (empate 1-1) no Dragão, tendo sido substituído por Samu.

Sendo assim, o camisola 11 portista vai perder pelo menos três jogos: Arouca, Sp. Braga e AFS. Se tudo correr dentro do previsto, pode voltar a ficar à disposição Martín Anselmi diante do Estoril, a 30 de março.