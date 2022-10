Pepe sofreu uma entorse no joelho esquerdo, com lesão ligamentar, e segundo avançou o Maisfutebol irá parar de quatro a seis semanas.

Sérgio Conceição, que deu a má notícia para o FC Porto na antevisão do jogo de Portimão, voltou ao tema no final da partida, ao ser questionado sobre o tempo de paragem do internacional português.

«Tempo de paragem? Não sei. Tento perceber um pouco de tudo, mas ainda não sou médico (risos). Penso que serão algumas semanas, mas não sei quantas», afirmou o técnico portista na conferência de imprensa pós-jogo.