O agora antigo futebolista Pepe foi homenageado na noite deste sábado, no Estádio do Dragão, ao minuto 3 do FC Porto-Gil Vicente, depois de ter anunciado o fim da carreira como jogador, esta semana, aos 41 anos.

Os milhares de adeptos presentes no Dragão levantaram-se para aplaudir Pepe e o aplauso também se deu, por exemplo, por parte do treinador Vítor Bruno no banco, bem como pelo presidente dos azuis e brancos, André Villas-Boas, na tribuna presidencial.