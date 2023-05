Os últimos minutos do tempo regulamentar do FC Porto-Famalicão ficaram marcados por um momento de tensão de teve Pepe no epicentro.

Durante uma paragem do jogo, o defesa-central do FC Porto acercou-se de Colombatto, que estava no chão. De seguida, foi possível ver Pepe alterado e a ser agarrado pelo árbitro.

Instantes depois, o capitão dos azuis e brancos acusou o jogador do Famalicão de um insulto racista. As imagens da transmissão televisiva são bem elucidativas da denúncia do capitão dos azuis e brancos: «Ele chamou-me macaco. Na frente do árbitro. Na frente dele!», acusou Pepe em conversa com Ivo Rodrigues, jogador da equipa minhota.

Manuel Mota não aplicou qualquer sanção disciplinar.

Veja o momento: