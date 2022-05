O futebolista do FC Porto, Pepe, falou na roda final habitual da equipa, após a conquista da Taça de Portugal ante o Tondela, no último domingo, tendo o clube azul e branco divulgado esta quinta-feira as imagens e as palavras do capitão no relvado do Jamor.

O internacional português sublinhou que um ponto fundamental para o sucesso do FC Porto na época 2021/22, marcada pelas conquistas na I Liga e na Taça de Portugal, foi o facto de a equipa comandada por Sérgio Conceição ter sofrido menos golos face à época 2020/21, na qual o campeonato foi conquistado pelo Sporting e a Taça de Portugal pelo Sporting de Braga.

«Malta, merecíamos, como o mister disse na conferência de imprensa [ndr: de antevisão], nós merecíamos este título, que era a cereja no topo do bolo. Parabéns a todos pelo grande esforço neste ano, não foi fácil, como também o mister falou, na época passada, para poder ganhar o título nacional tínhamos de sofrer menos golos, foi isso que marcou a diferença no ano passado e conseguimos, por isso grande trabalho de todos. Parabéns, descansar bem, aproveitar bem e pensar na próxima época», referiu.

O FC Porto conquistou a Taça com uma vitória por 3-1 sobre o Tondela. Taremi bisou e Vitinha também marcou para os dragões e Neto Borges fez o golo dos beirões, que foram despromovidos à II Liga.