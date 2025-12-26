O FC Porto está fortemente interessado no jovem Oskar Pietuszewski, de 17 anos, que pertence ao Jagiellonia, da Polónia, e segundo o presidente do clube polaco o negócio está a avançar. 

«A transferência neste inverno é um hipótese realista. No entanto, outra questão é até que ponto isso é possível», referiu Ziemowit Deptuła, numa entrevista à TVP SPORT.

«Atualmente, estão a decorrer negociações em várias frentes. A potencial transferência depende do sucesso dessas negociações.»

Recorde-se que, como Maisfutebol já escreveu, as primeiras exigências do Jagiellonia, na ordem dos 10 milhões de euros, estão fora das cogitações pela SAD dos dragões.

Entretanto, as conversas entre as duas partes continuam.

Oskar Pietuszewski, de 17 anos, é extremo e é considerado o maior talento do futebol polaco nesta altura. Estreou-se na equipa principal do Jagiellonia na temporada passada e, ao todo, tem 54 jogos, quatro golos e duas assistências.

RELACIONADOS
FOTO: Vasco Sousa passa o Natal no hospital
FOTOS: FC Porto mostra como foi o Natal dos líderes do campeonato
VÍDEO: Diogo Costa avalia as suas melhores defesas
CIES: Quenda e Mora nos cinco melhores jovens do mundo fora das big-5