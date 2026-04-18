Francesco Farioli, em declarações na conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Tondela, no Olival.

A reação de Pietuszewski

«Ele veio falar comigo, pediu desculpa pelo amarelo. Disse que foi por causa de protestos. A reação que ele teve foi muito natural e levou a um cartão amarelo e eu fiquei zangado com ele, por ter visto um cartão desnecessário. Ele veio falar comigo e pedir desculpa. O mesmo aconteceu com o Bednarek. É um jogador jovem, a progressão dele nos últimos três meses tem sido fantástico e o nível de expetativas tem crescido muito. No nosso jogo em Inglaterra tivemos jogadores que vieram da Polónia para me entrevistar sobre ele. Temos de manter as coisas calmas, de o proteger e de lhe dar tranquilidade para continuar a trabalhar bem.»