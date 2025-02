O funeral de Jorge Nuno Pinto da Costa será realizado às 11 horas da manhã de segunda-feira, na Igreja das Antas. Será seguido de cremação.

O velório terá início no domingo, às 18 horas, no mesmo local. O histórico dirigente do FC Porto faleceu ao final da tarde deste sábado, aos 87 anos.

Pinto da Costa não resistiu a uma doença prolongada e morreu menos de um ano depois de ter deixado a presidência dos azuis e brancos, ao fim de 42 anos.

