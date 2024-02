Os toques de jazz vão ritmando os ânimos no Coliseu do Porto. Nesta sala de espetáculos – pilar na cultura da Invicta desde a década de ’40 do século passado – Jorge Nuno Pinto da Costa apresenta, na tarde deste domingo, a recandidatura à presidência do FC Porto. Quase 42 anos depois de assumir o cargo, o «presidente dos presidentes», como descreve André Villas-Boas, conta com algumas personalidades de renome, além de «pesos pesados» da claque Super Dragões.

Entre antigos jogadores foi possível identificar João Pinto, Domingos Paciência, Rui Barros, Vítor Baía, António Folha, Jorge Fernandes e Silvestre Varela.

O antigo treinador dos dragões, e máximo detentor de ações individuais na SAD portista, António Oliveira, falou aos jornalistas à chegada ao Coliseu: «Foi o único presidente que tive na carreira futebolística. Será, para sempre, o meu presidente. Vejam o percurso, o prestígio que conseguiu, passamos de um clube regional para um clube mundial».

Do universo portista estão também presentes Luís Gonçalves e Lourenço Pinto, ainda presidente da Mesa da Assembleia-Geral. Fora da esfera desportiva, João Rafael Koehler, Pedro Marques Lopes, Fernando Póvoa e Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Gaia.

Por motivos logísticos, a lotação do Coliseu do Porto foi reduzida. Ainda assim, estarão presentes cerca de duas mil pessoas para assistir à oficialização da recandidatura de Pinto da Costa, que entrou na sala às 17h30, ao som de «Pronúncia do Norte». Foi o primeiro «soltar» da festa, num momento em que o Coliseu se transformou no Dragão.