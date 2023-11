O FC Porto está polarizado como há décadas não estava: no final da Assembleia Geral desta segunda-feira à noite, os acontecimentos, que muitos adeptos descrevem como os mais tristes da história do clube, viraram a situação do avesso.

Há quem acuse a direção de ter participado no condicionamento, feito à base de agressões e intimidação, imposto pelas claques e há quem se mantenha ao lado de Pinto da Costa, recordando o que o atual presidente fez pelo crescimento do clube ao longo de quatro décadas.

Ora numa altura de tão grandes divisões, queremos ouvir a sua voz: como acha que está nesta altura a tendência de apoio dos sócios do FC Porto?