No dia da apresentação da candidatura de Pinto da Costa à presidência do FC Porto, foram muitas as personalidades presentes, mas houve uma que causou furor muito especial: Sérgio Conceição, treinador da equipa principal dos dragões.

Após o discurso de Pinto da Costa no Coliseu do Porto, foi possível ver Conceição a sair do lugar, a ir atrás do diregente e a esperar, para lhe dar um sentido e longo abraço. Ao vê-lo, Pinto da Costa desabou em lágrimas.

Sérgio Conceição, claramente emocionado, deu um beijo na testa de Pinto da Costa e mostrou o apoio público à candidatura.