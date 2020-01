O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, reagiu com sentido de «responsabilidade» à comparação feita pelo presidente dos azuis e brancos, Jorge Nuno Pinto da Costa, que afirmou, na terça-feira, que o atual técnico dos azuis e brancos é o mais parecido com o histórico treinador José Maria Pedroto, falecido há 35 anos.

«Vejo com agrado. Sabem a minha admiração, não só pelo nosso presidente, mas também pelo senhor Pedroto, foi uma honra e uma grande responsabilidade e não gosto nada disso. O presidente às vezes prega-me umas partidas jeitosas. Partindo desse princípio, que são pessoas que tenho como ídolos, são duas referências do nosso clube. Por isso, fico encolhido e nem sei bem o que dizer, é uma responsabilidade grande, é isso. Temos de ganhar amanhã (risos)», considerou, em conferência de imprensa, esta quinta-feira.

Em campo, Moreirense-FC Porto, da 16.ª jornada da Liga, joga-se a partir da 21h15 desta sexta-feira, no Parque Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.