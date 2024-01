Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, recordou os feitos de José Maria Pedroto, por ocasião do 39.º aniversário da morte do antigo treinador dos dragões.

Numa palestra-aula no ISMAI, o líder portista sublinhou que «é importante não deixar cair a memória dos que engrandeceram para o FC Porto» e garantiu que tem «feito de tudo para que o seu nome seja perpetuado».

«É importante porque fez ontem 39 anos que ele faleceu, foi uma grande perda para o FC Porto. É evidente que a vida tem de continuar, e continuou, o FC Porto seguiu o seu rumo, mas sem nunca esquecer aqueles que contribuíram para o engrandecimento do clube. Há vários nomes importantes, o José Maria Pedroto é um deles, por isso estive a evocar a sua memória e a ouvir o professor José Neto, que nos traz autênticas lições. Temos de compreender, e eu tenho feito de tudo para que o seu nome seja perpetuado, mas é evidente que são 39 anos e quem tiver 40 vai saber o que era José Maria Pedroto pelo que ouviu contar. É importante não deixar cair a memória desses homens que engrandeceram o FC Porto», afirmou.

«Desde criança que acompanho o clube e há nomes que, mesmo não sendo muito recordados como o Yustrich, que foi o primeiro grande revolucionário, o Pedroto, o Bobby Robson, não os podemos esquecer nem deixar esquecer. É importante que eles saibam o que é ser treinador, que queiram ser treinadores e que façam isso com consciência e ambição. Quem não tiver ambição seja no que for, não triunfará», concluiu.