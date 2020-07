O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, criticou esta quarta-feira a impossibilidade de haver público no Estádio Cidade de Coimbra, comparando o facto à permissão de espetadores nas touradas, que regressam esta quinta-feira ao Campo Pequeno, em Lisboa, com 50 por cento da lotação do recinto.

«É uma coisa inacreditável. Vi que vai haver uma tourada com 50 por cento do público, portanto é inacreditável que, para ver espetar facas em animais já se pode ir, mas para ver um jogo de futebol ao ar livre, não pode ir ninguém. Mas estamos em Portugal e manda quem pode, nós não podemos fazer nada», afirmou o dirigente, à margem de um jantar com a comissão de apoio à sua recandidatura à presidência do FC Porto. «Isto estraga a festa do futebol. Uma final da Taça, eu sempre ouvi dizer, desde pequeno, que era a festa do futebol. Mas uma festa sem convidados é como um baile sem bailarinos ou sem orquestra. Falta o sal e a vida ao espetáculo», acrescentou.

Na quarta-feira, a Federação Portuguesa de Tauromaquia (ProToiro) anunciou o regresso das corridas de touros ao Campo Pequeno, onde além da metade da lotação, os espetadores terão de usar obrigatoriamente máscara. As praças tauromáquicas vão ter público após uma reivindicação do setor, que viu, a 11 de julho, ser publicada pela Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC) uma atualização sobre as normas discutidas com a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Sobre o jogo decisivo da Taça, marcado para o próximo sábado, Pinto da Costa diz que espera «vencer». «Sabemos que não há nenhuma equipa no mundo, por mais forte que seja, que vença todos os jogos, mas nós esperamos sempre vencer o próximo», disse.