O FC Porto cumpriu esta segunda-feira a entrega da Supertaça Cândido de Oliveira ao museu, numa cerimónia que contou com Pinto da Costa, Sérgio Conceição, com os capitães Pepe e Sérgio Oliveira, para além dos administradores Vítor Baía, Fernando Gomes e Luís Gonçalves. No fim, Pinto da Costa teceu grandes elogios à equipa, e sobretudo ao treinador.

«O FC Porto tem um número superior de Supertaças a todos os outros clubes juntos. Esta Supertaça é uma prova do valor do plantel e do nosso treinador. Depois de termos vencido o campeonato e a Taça de Portugal, parecia-me óbvio que no tira-teimas confirmássemos essa mais valia. Assim foi, fruto do grande trabalho que tem sido feito», começou por dizer.

«É o quinto troféu como treinador do Sérgio Conceição e sei que não será o último. É um titulo com que muito vibrámos, porque estávamos convencidos que íamos ser arrasados este ano. Mas quem tem Sérgio Conceição e quem tem este plantel tem tudo. Sérgio, para além de uma amizade fraterna, tenho por ti uma grande admiração pelo teu trabalho.»

Depois, Pinto da Costa dirigiu-se também a Pepe e Sérgio Oliveira. «Os capitães que estão aqui e que há muitos anos dão prova de amor ao FC Porto são a garantia que este não será de facto o último troféu desta época. São esses os motivos que nos deixam com muito orgulho por te ter a ti como treinador e por vos ter a vós como capitães da equipa. Muito obrigado.»

Recorde-se que Pinto da Costa cumpre esta segunda-feira mais um aniversário, na circunstância o 83º aniversário, naquela que foi a razão apresentada por Sérgio Conceição para estar presente na cerimónia. «Eu não sou muito destas cerimónias e destes momentos mais festivos, mas abri uma exceção porque hoje é um dia especial para o presidente», explicou.