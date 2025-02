A viúva e os filhos de Pinto da Costa, que faleceu no passado dia 15 de fevereiro, enviaram um comunicado ao Jornal de Notícias onde garantiram que a família não vai estar presente em homenagens organizadas por pessoas «explicitamente comunicadas» pelo ex-presidente dos dragões.

«A nossa intenção será sempre a de respeitar a vontade do nosso pai e marido, escrita, falada e explicitamente comunicada, de não participar em nada que envolva as pessoas por ele mencionadas», pode ler-se no texto no qual consideram que a ausência das homenagens «não representa qualquer hostilidade em relação ao FC Porto».

Cláudia Campos, juntamente com Joana e Alexandre Pinto da Costa fizeram questão de agradecer o «o apoio desinteressado e amigo de tantos» em «todas as homenagens feitas ao homem e à obra de Jorge Nuno Pinto da Costa».

«Recebemos e demos numa partilha que terá certamente orgulhado o nosso pai e marido. Nunca vamos esquecer o apoio desinteressado e amigo de tantos de vós, que genuinamente gostavam e respeitavam Jorge Nuno Pinto da Costa».

No mesmo comunicado, a família de Pinto da Costa refere ainda que as cinzas do «Presidente dos Presidentes» vão permanecer na família.

De recordar, o antigo presidente dos «azuis e brancos» morreu no último sábado depois de uma luta contra uma doença prolongada.

Leia aqui o comunicado na íntegra:

«Interrompemos estes dias de luto pelo falecimento do nosso pai e marido para agradecer do fundo do coração todas as homenagens feitas ao homem e à obra de Jorge Nuno Pinto da Costa. Recebemos apoio de todos os cantos do mundo, de pessoas de todas as áreas e estratos sociais. Recebemos e demos numa partilha que terá certamente orgulhado o nosso pai e marido. Nunca vamos esquecer o apoio desinteressado e amigo de tantos de vós, que genuinamente gostavam e respeitavam Jorge Nuno Pinto da Costa. A nossa dor é proporcional ao amor e orgulho que continuamos a sentir por um homem que em privado ainda era mais excecional do que foi na sua vida pública, em que colecionou tantos sucessos.

'Um GIGANTE, que nunca se sentiu Gigante!'

Iremos como até aqui o fizemos, cumprir as vontades e desejos expressos anteriormente e pautando sempre os nossos comportamentos e ações pela defesa e honra do legado, do nome e do seu incondicional amor ao Futebol Clube do Porto. Agradecemos profundamente todas as homenagens, que nunca serão demais, mas a nossa intenção será sempre a de respeitar a vontade do nosso pai e marido, escrita, falada e explicitamente comunicada, de não participar em nada que envolva as pessoas por ele mencionadas. Esta opção não representa qualquer hostilidade em relação ao FC Porto, o clube que o nosso pai e marido amou profundamente desde a infância até ao último dia e serviu durante mais de 60 anos. Cumpre-nos informar também que já depois da publicação do último livro, transmitiu a decisão ao amigo cardeal D. Américo Aguiar, que as suas cinzas fossem mantidas na família.

Juntos,

Cláudia, Joana e Alexandre Pinto da Costa»