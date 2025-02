O FC Porto emitiu um comunicado a destacar as mensagens de solidariedade que o clube recebeu pela morte de Jorge Nuno Pinto da Costa, mas, sobretudo, a criticar o silêncio de Sporting e Benfica.

Na nota publicada no site oficial ao início da noite desta segunda-feira, os dragões começam por agradecer o apoio que receberam «dos mais variados quadrantes». Depois, o emblema portista envia uma bicada aos rivais de Lisboa, os únicos que não se manifestaram pelo falecimento do antigo presidente do FC Porto.

«Da mesma forma, o FC Porto regista a ausência de um cuidado semelhante por parte da direção de alguns Clubes, indigno das Instituições que representam, revelando-se incapazes de cultivar princípios elementares de relacionamento institucional, razoabilidade e bom senso - valores fundamentais para o desenvolvimento do Desporto Português e para a boa relação entre clubes.»

O FC Porto sublinha que esta é uma «ferida que se abre» no futebol português.

«O FC Porto continuará a ganhar dentro e fora do campo. Outros - por medo, insegurança ou sobranceria - continuarão a acumular derrotas», lê-se ainda no comunicado dos dragões, que termina com uma frase de um dos poemas favoritos de Pinto da Costa: «Sei que não vou por aí».

O comunicado do FC Porto na íntegra:

«O FC Porto agradece as inúmeras mensagens de solidariedade com a família Portista pela dor provocada pela morte do seu Presidente Honorário Jorge Nuno Pinto da Costa que recebeu dos mais variados quadrantes, entre clubes nacionais e internacionais e as mais altas instâncias governamentais e desportivas.



O FC Porto não esquecerá todos aqueles que, de forma natural e com urbanidade, optaram por deixar uma palavra de conforto e solidariedade institucional neste momento de consternação e dor.



Da mesma forma, o FC Porto regista a ausência de um cuidado semelhante por parte da direção de alguns Clubes, indigno das Instituições que representam, revelando-se incapazes de cultivar princípios elementares de relacionamento institucional, razoabilidade e bom senso - valores fundamentais para o desenvolvimento do Desporto Português e para a boa relação entre clubes.



Dessa ferida que agora se abre, perde o futebol português e perdem sobretudo os seus adeptos.



O FC Porto continuará a ganhar dentro e fora do campo. Outros - por medo, insegurança ou sobranceria - continuarão a acumular derrotas.



Jorge Nuno Pinto da Costa deixou-nos muitas lições e, num dos seus poemas preferidos, indicou-nos o caminho:



“Sei que não vou por aí!”»