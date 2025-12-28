FC Porto
FC Porto: mais de 14 mil pessoas visitam memorial em homenagem a Pinto da Costa
Antigo presidente dos azuis e brancos completaria 88 anos este domingo
Mais de 14 mil pessoas visitaram o memorial em homenagem a Pinto da Costa, este domingo, no dia em que o antigo presidente do clube completaria 88 anos.
Através de um comunicado, o FC Porto confirmou a afluência ao espaço no Estádio do Dragão, que esteve aberto ao público entre as 10 e as 18 horas. Entre diversas fotografias e troféus espalhados pelo corredor de acesso aos balneários, os adeptos tiveram a oportunidade de assistir alguns dos melhores momentos de Pinto da Costa enquanto líder do clube.
A partir de agora, o Memorial a Pinto da Costa fica integrado na «Tour FC Porto», uma visita ao museu e ao Estádio do Dragão.
