Mais de 14 mil pessoas visitaram o memorial em homenagem a Pinto da Costa, este domingo, no dia em que o antigo presidente do clube completaria 88 anos.

Através de um comunicado, o FC Porto confirmou a afluência ao espaço no Estádio do Dragão, que esteve aberto ao público entre as 10 e as 18 horas. Entre diversas fotografias e troféus espalhados pelo corredor de acesso aos balneários, os adeptos tiveram a oportunidade de assistir alguns dos melhores momentos de Pinto da Costa enquanto líder do clube.

A partir de agora, o Memorial a Pinto da Costa fica integrado na «Tour FC Porto», uma visita ao museu e ao Estádio do Dragão.

