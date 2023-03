O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, deslocou-se ao Olival na manhã desta quarta-feira.

Uma presença que ganha particular relevância no contexto atual, de tensão interna.

A TVI/CNN adiantou na véspera que Sérgio Conceição abandonar de imediato o comando técnico dos «dragões», devido a divergências crescentes, nomeadamente quanto à política de contratações.

«Tudo o que temos feito aqui com 30 por cento da equipa B, outros 40 por cento que fomos buscar a equipas médias, Paços de Ferreira, Santa Clara, Famalicão, Rio Ave… E depois o mérito é zero», disse o técnico após a eliminação nos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente ao Inter.

Na passada segunda-feira, Pinto da Costa defendeu que «não é verdade que haja falta de investimento». «Este ano, comprámos o Grujic por 10 milhões, Veron por 10 milhões, David Carmo por 20 milhões, e mais jogadores como o Eustáquio, entre outros. Não houve falta de investimento», reforçou.

Um dia depois, Conceição reagiu a uma publicação elogiosa no Instagram por parte da viúva de José Maria Pedroto, comentando que os seus títulos foram «conquistados com o apoio de verdadeiros portistas, com ou sem recursos», no que pode ser entendido como uma resposta às declarações do presidente.

É neste contexto que o plantel do FC Porto regressa aos treinos, nesta quarta-feira.

Sérgio Conceição chegou ao Olival por volta das 9 horas, e cerca de 30 minutos depois chegou Pinto da Costa.

Pouco depois chegou também o administrador Luís Gonçalves, tal como Vítor Baía, ele que além de administrador é também vice-presidente.

