O ainda presidente da SAD do FC Porto, Pinto da Costa, apresentou esta terça-feira recurso no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) da suspensão de 35 dias, aplicada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (CD).

Segundo pode ler-se no site oficial do TAD, o dirigente interpôs uma providência cautelar e contestou o castigo, ao qual acrescem cinco mil e 610 euros de multa.

Pinto da Costa, refira-se, foi suspenso por críticas à arbitragem após a derrota do FC Porto em casa do Estoril, a contar para a 27.ª jornada da Liga.

O presidente cessante dos dragões revelou o desejo de estar no banco da equipa de Sérgio Conceição na final da Taça de Portugal, frente ao Sporting. Para isso ser possível, o TAD terá de aceitar esta providência cautelar.