O presidente do FC Porto adquiriu mais 2.210 ações da SAD azul e branca, revelaram os dragões numa nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

A operação, realizada a 30 de novembro e avaliada ao preço de 1,20 euros por ação, totalizou um investimento de 2.652 euros.

Jorge Nuno Pinto da Costa reforçou assim ligeiramente a sua posição na sociedade, depois de um período de seis meses sem adquirir novas ações, isto depois das dez transações verificadas entre novembro de 2022 e maio passado.

No mais recente Relatório e Contas, datado de 30 de junho de 2023, Pinto da Costa detinha 343.993 ações da SAD, o que correspondia a 1,53 por cento do capital social.

A maioria da SAD está na posse do clube (74,59 por cento), enquanto o empresário, antigo futebolista e ex-treinador e selecionador nacional António Oliveira é o principal acionista em nome individual (7,34 por cento), seguido do irmão Joaquim Oliveira, que detém, através da sociedade Olivedesportos, 6,68 por cento do capital social da SAD portista.