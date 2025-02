«Pinto da Costa, allez» terão sido as palavras mais entoadas na cidade do Porto nos últimos dias. A «Invicta» chora a morte do histórico presidente do FC Porto, ocorrida no dia 15 de fevereiro.

A mais recente homenagem ao antigo dirigente nasceu na madrugada desta quarta-feira. Foi pintado um mural com a imagem de Jorge Nuno Pinto da Costa nas imediações do Estádio do Dragão, como a imagem abaixo comprova.

O Coletivo 95, uma das claques do clube, foi responsável pelo mural. As cerimónias fúnebres de Pinto da Costa realizaram-se entre domingo e segunda-feira, com velório na Igreja das Antas, homenagem no Estádio do Dragão e último adeus no cemitério Prado do Repouso. Morreu aos 87 anos, vítima de cancro na próstata.