O FC Porto recriou alguns dos momentos mais importantes vividos pelo clube nos 42 anos de presidência de Jorge Nuno Pinto da Costa em diversas portas de acesso ao Estádio do Dragão.

Na entrada 3 celebram-se os três tricampeonatos, dois tetras e único penta do futebol português, completado em 1999; na 4 o facto de o último título no Estádio das Antas ter sido festejado a 4 de maio de 2003; na 6 a remodelação do Constituição Park, inaugurado a 6 de setembro de 2008, local onde Pinto da Costa assistiu ao primeiro jogo do FC Porto com apenas 8 anos; e na 7 o número de títulos internacionais conquistados pela equipa masculina de futebol, precisamente sete, um palmarés sem igual em Portugal.

Na porta 9 recorda-se a vitória na Supertaça a 9 de setembro de 1992, nos penáltis frente ao Benfica, como paradigma das 22 Supertaças conquistadas nos seus mandatos; na 10 a vitória na Taça de Portugal a de 10 de junho de 1994 como símbolo das 16 Taças de Portugal conquistadas nos seus mandatos; e na 12 o primeiro campeonato conquistado, a 12 de maio de 1985.

Avançando no tempo, a porta 13 evoca a primeira Taça Intercontinental, conquistada a 13 de dezembro de 1987, na neve de Tóquio, frente ao Peñarol (2-1). A primeira eleição para assumir o cargo de presidente do FC Porto, a 17 de abril de 1982, é recordada na entrada 17, e na 18 surge a imagem do sétimo troféu internacional ganho pela equipa masculina de futebol, a Liga Europa, em 18 de maio de 2011. Na final, em Dublin, os portistas venceram o Sp. Braga por 1-0.

Na entrada 20 recorda-se o primeiro campeonato ganho em jogo no Estádio do Dragão, a 20 de maio de 2007; na 21 a primeira Taça UEFA erguida por um clube português, após uma final emocionante com o Celtic (3-2), em Sevilha, a 21 de maio de 2003; e na porta 23 eternizam-se os 23 títulos de campeão nacional de futebol ganhos pelo FC Porto com Pinto da Costa na presidência.

Um conjunto de frases emblemáticas proferidas pelo histórico dirigente ao longo dos 42 anos que passou na presidência do clube surge na porta 24, com destaque para uma em particular: «Eu luto 24 horas pelo FC Porto».

O número de treinadores contratados ao longo da presidência de Pinto da Costa é recordado na porta 26. Uma lista que abre e encerra com dois nomes emblemáticos, José Maria Pedroto e Sérgio Conceição, e que contempla ainda António Morais, Artur Jorge, Tomislav Ivic, Quinito, Murça, Carlos Alberto Silva, Bobby Robson, Augusto Inácio, António Oliveira, Fernando Santos, Octávio Machado, José Mourinho, Victor Fernandez, José Couceiro, Co Adriaanse, Rui Barros, Jesualdo Ferreira, André Villas-Boas, Vítor Pereira, Paulo Fonseca, Luís Castro, Julen Lopetegui, José Peseiro e Nuno Espírito Santo.

A viagem pelos momentos de glória vividos pelo FC Porto sob a presidência de Jorge Nuno Pinto da Costa fica completa com a conquista da Taça dos Campeões Europeus, frente ao Bayern de Munique, em Viena, a 27 de maio de 1987.