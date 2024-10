No livro «Azul até ao fim», Pinto da Costa revelou que não quer nenhum elemento da atual direção do FC Porto no seu funeral, assim como não deseja a presença de alguns ex-jogadores dos dragões.

Um dos antigos futebolistas mencionados é Maniche, que integra uma lista de traidores, segundo o antigo presidente do emblema azul e branco. Maniche, no habitual espaço de comentário no CNN Maisfutebol, respondeu a Pinto da Costa.

«Sou mencionado [no livro] e considera-me um traidor. Imaginem… 90 por cento dos portistas são traidores por terem apostado e votado numa candidatura mais credível, mais transparente e sem vícios. Por isso é que é que somos postos de parte», começou por dizer o antigo internacional português

«Mas aproveito para aconselhar a leitura do poema “Fim”, do nosso grande e querido poeta Mário de Sá Carneiro, que termina dizendo: “A um morto nada se recusa e eu quero, por força, ir de burro”», acrescentou.

Maniche assume que não ficou chocado com o livro, mas destaca «várias incongruências» de Pinto da Costa, tais como as críticas a Sérgio Conceição pela pressão nos negócios de Zé Luís e Nakajima, a decisão de não renovar com o treinador (em março de 2023) e a alegada intenção de não se recandidatar nas últimas eleições.

«Eu ainda não comprei [o livro], porque estou à espera de que me ofereçam no meu aniversário - faço anos dia 11 de novembro - ou então no Natal. Gostaria, mas, acima de tudo, com uma dedicatória, agradecendo o facto de eu ter participado como os títulos nacionais, a Taça de Portugal, a Supertaça, a Taça UEFA, a Champions League e com a Intercontinental. Gostaria mesmo para ficar de recordação, mas espero que o ex-presidente do FC Porto dure muitíssimos mais anos para nos divertir com estas situações que, para mim, são fantásticas», afirmou.

«A grandeza das pessoas não se vê quando se ganha, é nas derrotas», concluiu o antigo jogador do FC Porto.