Morreu Jorge Nuno Pinto da Costa.

O ex-presidente do FC Porto não resistiu a uma doença prolongada e partiu aos 87 anos, menos de um ano depois de ter deixado a presidência dos azuis e brancos.

Pinto da Costa foi o presidente mais titulado na história do desporto. Cumpriu essas funções no FC Porto entre 23 abril de 1982 e 7 de maio de 2024, já depois de ter integrado a estrutura do clube. Foi ainda presidente da Liga entre 1995 e 1996.

Nos 42 anos de presidência, que equivaleram a 15 mandatos consecutivos, Pinto da Costa venceu mais de 1.300 títulos em todas as modalidades. Só no futebol ganhou 68 títulos.

Entre eles, um triplete de troféus europeus em 1988 - Taça dos Campeões Europeus, Taça Intercontinental e Supertaça Europeia -, bem como a Liga dos Campeões em 2004, um ano depois do triunfo na final da Taça UEFA.

Só em campeonatos nacionais, Pinto da Costa levou o FC Porto a 23 conquistas, entre eles o até agora inigualado pentacampeonato, em 1999.

Figura ímpar e polémica do futebol português, foi ainda investigado no âmbito do caso Apito Dourado, sendo depois absolvido de todas as acusações.

