À margem das eleições no FC Porto, o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, falou sobre a retoma da Liga, que foi interrompida devido à pandemia da covid-19.

«Acho que foi evidente a falta de ritmo das equipas de um modo geral e a falta que o público faz à própria intensidade de jogo. Aconteceram coisas que com estádios cheios não teriam acontecido», disse Pinto da Costa aos jornalistas.

«Desmotiva e desconcentra um pouco os jogadores o facto de não haver público, dá a sensação de que estão a treinar», apontou o presidente, criticando o facto de os jogos da Liga terem de decorrer à porta fechada, quando já são permitidos espetáculos e eventos culturais com público.

«Acho extremamente negativo e é incompreensível que, no Campo Pequeno, para ouvir umas piadas possam estar duas mil e tal pessoas e num estádio de 50 mil não possam estar 500. Acho ridículo. Eles não acham, se calhar não têm noção do que é o Estádio do Dragão. Vamos assistir a uma coisa ridícula na quarta-feira, em que um camarote de 126 lugares vai ter 10 pessoas. É realmente ridículo. E depois olhamos para um espetáculo como aquele em que estiveram o Presidente da República e o Primeiro-Ministro e nada disso acontece», apontou.

«Querem fazer do futebol uma cobaia e não têm a mínima noção do que isto é», disse ainda Pinto da Costa.

Questionado sobre se o título de campeão será discutido até ao final, numa altura em que FC Porto e Benfica somam ambos 60 pontos, o presidente portista afirmou: «Não tenho dúvida nenhuma que vai ser até ao final. Todos os clubes vão perder pontos. Quem perder menos será campeão, mas isso é La Palice.»

Pinto da Costa falou ainda sobre as críticas apontadas a Pedro Proença, presidennte da Liga, por ter enviado uma carta a Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, para que os jogos fossem transmitidos em sinal aberto, o que é contra a vontade dos clubes. O Presidente portista diz que Proença deve continuar no cargo.

«Faz algum sentido que um individuo que tirou a Liga do estado de falência total, de descredito, porque escreveu uma carta ao Presidente da República ia deixar de ter a confiança dos clubes? Isso é ridículo. Há outras coisas por detrás [das críticas] que não a capacidade e o trabalho de Pedro Proença.»