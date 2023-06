O presidente do FC Porto marcou presença no encerramento do Dia do Clube e recordou algumas historias da conquista da Taça UEFA, uma vez que a iniciativa assinalou precisamente o 20.º aniversário da vitória de Sevilha.

Pinto da Costa colocou o foco do discurso na crença, na autoconfiança, e recuou ao dia em que contratou José Mourinho: «A 29 de dezembro de 2001 o José Mourinho assinou contrato em minha casa às quatro da manhã. Não era para vir de imediato, só na época seguinte, mas as coisas precipitaram-se e veio antes. Quando começámos a pensar no plantel disse-lhe que já tinha três jogadores contratados para o ano: o Paulo Ferreira, o Pedro Emanuel e o Maniche, que jogava de vez em quando no Benfica B. Ele disse-me: «Ótimas aquisições, do Maniche vou fazer um craque». Sábias palavras de quem te conhecia bem.»

O presidente portista garante que acreditou sempre na conquista da Taça UEFA, sobretudo a partir da vitória sobre o Panathinaikos. «Quando nos calhou a Lazio de Roma, que ninguém queria no sorteio, disse ao Mourinho que era o melhor possível: "vamos ganhar e vou ter a oportunidade de ver o Papa"», recordou.

«Vocês lembram-se de o Mourinho dizer, quando foi apresentado, dizer «para o ano vamos ser campeões». E fomos. O que é preciso é acreditar. Quando se acredita e quando estamos todos juntos é muito difícil não vencermos. Essa é a grande lição de Sevilha 2003. Num momento de união que vos trouxe aqui de muitos pontos do país o importante é que continuemos a acreditar. Eu acredito e, se todos acreditarmos, vamos continuar a vencer», acrescentou Pinto da Costam, dirigindo-se à plateia.